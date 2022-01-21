شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة إيسترن كومبانى أمام بيراميدز بسبب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباراة إيسترن كومباني أمام بيراميدز، ضمن الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية المحترفة والتي كان مقرر إقامتها في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل 26 يناير على ملعب بتروسبورت.

وقررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة إيسترن كومباني أمام بيراميدز لتقام في الثانية والنصف عصرًا من نفس اليوم ، بسبب تزامنها مع موعد مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار المقرر لها في السادسة من مساء يوم الأربعاء 26 يناير ضمن مباريات دور ال16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكلن مسئولو بيراميدز قد اتمو اجراءات إعارة إبراهيم حسن لاعب الفريق الكروى الأول لصفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يمنح زعيم الثغر أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وعقد مسئولي الاتحاد جلسة مع نظرائهم في بيراميدز، في وجود وكلاء اللاعب محمد الجيلاني وسيد شعبان وتم الاتفاق خلال تلك الجلسة علي كافة بنود عقد الإعارة، ومن المنتظر أن ينتظم إبراهيم حسن في تدريبات الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت قيادة حسام حسن.