مارسيال مفتاح انتقال موراتا إلى برشلونة

يمتلك المهاجم الفرنسي لنادي مانشستر يونايتد “انتوني مارسيال”، مفتاح انتقال الاسباني ألفارو موراتا إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى برشلونة إلى تعزيز خط الهجوم بعد اعتزال الارجنتيني سيرجيو أجويرو بسبب مشاكل في القلب، نهاية شهر نوفمبر الماضي، والاختيار وقع على الدولي الاسباني موراتا وفقاً للمدير الفني الكتالوني تشافي هيرنانديز.

لكن يوفنتوس و بتوصية من المدرب ماكسيمليانو أليجري، رفض خروج مهاجم ريال مدريد السابق في الميركاتو الشتوي 2022، و اشترط الحصول على مهاجم بديل، لاتمام الصفقة.

ووقع اختيار يوفنتوس على مهاجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال للانضمام إلى النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، نظراً لوضعه الصعب مع فريق رالف رانجنيك هذا الموسم.

ويعني انتقال مارسيال إلى البطل القياسي للدوري الايطالي، تسهيل مهمة اتمام صفقة برشلونة الهجومية “ألفارو موراتا”، قبل أقل من أسبوعين على اغلاق الميركاتو الشتوي الحالي، وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية.