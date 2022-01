تشافي يحدد 5 أسماء ضمن صفقات برشلونة المحتملة

وضع مدرب برشلونة “تشافي هيرنانديز”، قائمة مختصرة من خمسة لاعبين قادرين على الانتقال إلى كامب نو على سبيل الإعارة، لتعزيز مركز الظهير الأيسر خلال الميركاتو الشتوي 2022.

ويعد جوردي ألبا الخيار الأول الواضح حاليًا في هذا المركز، حيث شارك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا فيما مجموعه 20 مباراة في جميع المسابقات مع فريق تشافي هيرنانديز.

ومع ذلك، كتب الصحفي “جيرارد روميرو” على موقع تويتر، أن المدير الفني الكتالوني تشافي يريد تعزيز هذا المركز بالمزيد من الخبرة، بدلاً من الاعتماد على بديل متعدد الاستخدامات أو أصغر سنًا.

وزعم روميرو أن لاعب مانشستر يونايتد “أليكس تيليس”، ونيكولاس تاجليافيكو من أياكس من بين اللاعبين الذين قد يستهدفهم برشلونة خلال الأسبوعين المقبلين من الميركاتو الشتوي 2022.

ويقال إن لاعب يوفنتوس “أليكس ساندرو” و لاعب بوروسيا دورتموند الألماني “رافائيل جويريرو” وألفونسو بيدرازا لاعب فياريال يكملون قائمة صفقات برشلونة المحتملة لتعزيز مركز الظهير الأيسر.

اعتمادًا على من يستهدفون واستعداد النادي الآخر لدفع جزء من رواتبهم، قد يتعين على برشلونة أولاً توفير مساحة في فاتورة رواتبهم لاستيعاب أي صفقة جديدة.