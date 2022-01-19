إصابة وزير الشباب والرياضة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأربعاء، إصابة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفيروس كورونا.

وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشرت اللجنة بيانا جاء فيه: "يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وجميع العاملين لمعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص الدعوات والتمنيات بالشفاء العاجل من فيروس كورونا".

وأضاف: "داعين الله عز وجل أن يمن على سيادته بموفور الصحة والعافية".

وعلم الخليج 365، أن صبحي كان ينوي السفر إلى الكاميرون لحضور مباراة منتخب مصر أمام السودان المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، لكنه اضطر لإلغاء السفر بسبب مرضه.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السوداني في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني (3 نقاط) بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما يتواجد المنتخب السوداني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الفراعة للفوز في مباراة اليوم لحسم التأهل إلى منافسات دور الـ16 رفقة نيجيريا متصدر المجموعة.