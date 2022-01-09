الامارات | ميلان الى صدارة الدوري الإيطالي بثنائية هرنانديز

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان الى صدارة الدوري الإيطالي بثنائية هرنانديز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد ميلان الى صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم واضعًا الضغط على غريمه وجاره إنتر حامل اللقب، بفوزه الكبير على مضيفه فينيتسيا 3-صفر بينها ثنائية لمدافعه الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز الاحد في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين.

وهذا الفوز الثاني تواليًا لميلان بعد العودة من العطلة الشتوية بعد أن أسقط روما 3-1 في سان سيرو الخميس، رافعًا رصيده الى 46 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الذي أرجئت مباراته الاخيرة ضد بولونيا بسبب إصابات فيروس كورونا في صفوف الخصم، فيما سيكون مطالبًا بالفوز على ضيفه لاتسيو لاحقًا اليوم لاستعادة الصدارة.

وتقدم ميلان عبر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الثانية، قبل أن يضاعف هرنانديز التقدم بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني ويضيف الثالث في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

ولعب فينيتسيا نصف الساعة الاخير بعشرة لاعبين بعد طرد مباشر للنمسوي مايكل سفوبودا الذي لمس الكرة بيده داخل المنطقة وتسبب بالركلة التي نفذها هرنانديز.

وكان هذا الانتصار الثالث تواليًا لميلان في الدوري، علمًا أنه يعاني من نقص في ترسانته، إذ استمر غياب العديد من اللاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا أبرزهم الانجليزي فيكايو توموري وأليسيو رومانيولي، إضافة الى الدنماركي سيمون كاير لإصابة بدنية.

كما سيفتقد الروسونيري لفترة وجيزة لكل من العاجي فرانك كيسييه، الجزائري اسماعيل بن ناصر والسنغالي فوديه بالو-توريه لانشغالهم مع منتخبات بلادهم في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الأحد.

وقال المدرب ستيفانو بيولي بعد الفوز "يحتاج تيو إلى أن يضع هدفًا واضحًا جدًا: لديه الموهبة والجودة والقوة ليصبح أحد أفضل الاظهرة على الرواق الايسر في العالم".

وتابع "عندما تملك الإمكانات لا يمكنك أن تقبل بما لديك".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news