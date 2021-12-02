حلبة جدة تحتضن قمة رياضة المحركات بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطف مدينة جدة بدءا من اليوم وحتى الخامس من ديسمبر الحالي أنظار عشاق سباق السيارات عندما تستضيف حلبة كورنيش جدة، الجولة الـ21 قبل الأخيرة من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021م الحالي.

ويندرج السباق تحت برنامج «جودة الحياة»، ويعد واحدا من أصعب مواسم سباقات الفورمولا1بمشاركة أبرز أبطال العالم.

ترجمة دعم

وعن هذه الاستضافة، قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي «إن ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام كبيرين بمجال الرياضة، وحرص ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمر أصبحت معه المملكة محط أنظار العالم في الفترة الأخيرة، ونجحت في ترجمة هذا الدعم اللامحدود إلى واقع فريد، جعل بلادنا أرضا خصبة لاحتضان كبرى المنافسات، وتم من خلاله إبراز قدرتنا على تنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الدولية بالصورة الأمثل للعالم أجمع».

وأضاف «نسعد باحتضان قمة رياضة المحركات في العالم «فورمولا1» لأول مرة في تجسيد لحاضرنا المزدهر وطموحاتنا ورؤيتنا للمستقبل، يرسخ مكانة المملكة الريادية، كموطن جديد لرياضة المحركات في العالم، ولله الحمد نجحنا في استضافة العديد من الأحداث الرياضية والفعاليات العالمية المتعددة، وها نحن اليوم نستقبل أحد أهم وأكبر سباقات السيارات على مستوى العالم».

تجسيد للعزيمة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان «إن احتضان المملكة لحدث يحظى بهذا القدر من الأهمية على المستوى العالمي، يجسد الدعم الكبير الذي نجده من قيادتنا ويشكل لحظة مهمة للشعب السعودي، ومدعاة للفخر بوطن يتمتع بشغف كبير لرياضة السيارات، وأن كل المؤشرات تؤكد أن جولة جائزة السعودية الكبرى ستكون استثنائية، وسيكون الصراع فيها محتدما على لقب بطولة السائقين، في أحد أكثر المنافسات شراسة في تاريخ مواسم الفورمولا1».

وأضاف «الإنجاز الذي تحقق في حلبة كورنيش جدة، يجسد عزيمة المملكة على كتابة قصة نجاح جديدة في مسيرتها العامرة، ويؤكد جدارتها لاحتضان أكبر المنافسات العالمية، خاصة في ظل الحراك الرياضي الكبير في السعودية، والذي أصبح حديث العالم في الآونة الأخيرة».

20 سائقا يمثلون 10 فرق

يواصل 20 سائقا للفورمولا1 التنافس على سباق جائزة السعودية الكبرى STC، في الجولة قبل الأخيرة (الـ21)، والتنافس على لقبي السائقين والمصنعين، حيث يمثل السائقون 10 فرق قدمت إلى جدة، للدخول في صراع الحصول على المركز الأول.

وبنهاية الجولة الماضية (الـ 20) التي اختتمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، يتصدر سائق فريق ريد بُل «ماكس فيرستابين» ترتيب قائمة السائقين، يليه سائق فريق مرسيدس «لويس هاميلتون» الذي جاء في المركز الثاني، فيما يحتل زميله بالفريق «فالتري بوتاس» المركز الثالث.

وتحتل مرسيدس صدارة ترتيب الفرق، فيما يأتي فريق ريد بل ريسينغ وصيفا، ثم فيراري، مكلارين، ألبين، ألفا تاوري، أستون مارتن، ويليامز، ألفا روميو، ويحل هاس في المرتبة الأخيرة.

يذكر أن السائقين بدؤوا في الوصول إلى المملكة خلال الأيام السـابقة، على أن يكتمل وصول جميع المشاركين أمس الخميس، من أجل دخول المراحل التمهيدية وتجارب الأداء التي تنطلق اليوم الجمعة على حلبة كورنيش جدة.

فعاليات الحدث







تنطلق بعد ظهر اليوم بحلبة كورنيش جدة



سيجرب 20 سائقا من نجوم الفورمولا1 سياراتهم للتأقلم مع الحلبة الجديدة



يجري المتسابقون حصتين للتجارب الحرة تستمر لمدة ساعة واحدة (4.30 مساء و8 مساء)



يخوض السائقون يوم السبت حصة التجارب الأخيرة لمدة ساعة واحدة تبدأ عند الخامسة مساء



خوض الجولة التأهيلية في الساعة الثامنة مساء السبت على مدار ساعة كاملة



الجولة التأهيلية ستحدد الشكل النهائي للحدث الرئيس يوم الأحد



سيتم تصنيف السائقين بعد الجولة التأهيلية وفقا لأسرع توقيت.



ينطلق السباق بصورة رسمية في تمام السابعة مساء الأحد.



ترتيب المتسابقين بنهاية الجولة الـ20 الماضية