ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على إيفرتون.. وقائمة الهدافين بعد ثنائية صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لاكتساح نظيره إيفرتون بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدورى الإنجليزى.

تقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق القائد جوردان هندرسون في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء من تسديدة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 19، أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول من خلال اختراق من الناحية اليمنى ليضعها بيسراه في الزاوية البعيدة على طريقته الخاصة، مستغلا تمريرة مميزة من المتألق هندرسون.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح ديميراي جراي في تسجيل الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 38، لينتهي الشوط لصالح الريدز بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد صلاح ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لصالح الريدز في الدقيقة 64 من مجهود فردي رائع بمشوار طويل من نصف الملعب، قبل أن يختتم ديوجو جوتا الرباعية في الدقيقة 79 بهدف رائع أيضا.

وعلى الجانب الأخر، فاز تشيلسي على واتفورد بهدفين لهدف، وبنغس النتيجة انتصر مانشستر سيتي على أستون فيلا، في إطار منافسات الجولة ذاتها.

بهذه النتيجة، يحافظ ليفربول على المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 31 نقطة خلفاً لتشيلسى المتصدر برصيد 33 نقطة ومانشستر سيتى الوصيف برصيد 32 نقطة.

وفيما يلي الترتيب كاملا:

تشيلسي في المركز الأول برصيد 33 نقطة.

مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

ليفربول في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

وست هام في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

أرسنال في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وولفرهامبتون في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

برايتون في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

ليستر سيتي في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

توتنهام في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

برينتفورد في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

أستون فيلا في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

إيفرتون في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

واتفورد في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

نورويتش سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.

نيوكاسل يونايتد في المركز العشرين برصيد 7 نقاط.

قائمة الهدافين

وعزز محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى الموسم الجارى 2021-2022، بعد هدفيه في إيفرتون، برصيد 13 هدفاً.

وفيما يلي الترتيب كاملا:

محمد صلاح - ليفربول - 13 هدفا

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

ديوجو جوتا - ليفربول - 8 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 7 أهداف

مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 6 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 6 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 6 أهداف

جوشوا كينج - واتفورد - 5 أهداف

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي - 5 أهداف

ماكسويل كورنيه - بيرنلي - 5 أهداف

نيل موباي - برايتون - 5 أهداف

إسماعيلا سار - واتفورد - 5 أهداف

تيمو بوكي - نوريتش سيتي - 5 أهداف

كالوم ويلسون - نيوكاسل - 5 أهداف