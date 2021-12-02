شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل ضم حارس مرمى جديد إلى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى فكرة ضم حارس مرمى جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعدم التفكير فى ضم حارس مرمى فى وجود الثلاثى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومعهم الحارس الصاعد حمزة علاء، لقناعة الجهاز الفنى بعدم حاجة الجهاز الفنى إلى ضم حراس جدد فى الموسم الحالى ولوجود بدائل للشناوى حال غيابه وهما الثنائى لطفى وشوبير.

جاء قرار لجنة التخطيط بالأهلى بتأجيل ملف تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تحفظ الجهاز الفنى سواء بيتسو موسيمانى المدير الفنى أو البلجيكى ميشيل ياناكون مدرب الحراس، على فكرة التعاقد مع حارس مرمى فى الميركاتو الشتوى فى يناير المقبل، لقناعتهم بالحراس الحاليين وقدرتهم على تعويض غياب محمد الشناوى قائد الفريق وأفضل حارس فى مصر حاليا وعدم تأثر الفريق الأحمر سلبا بغيابه.

ويرغب مسئولو الأهلى فى التمهل بشأن تدعيم حراسة المرمى والانتظار إلى نهاية الموسم من أجل معرفة مدى احتياج مركز حراسة المرمى للتدعيم بنهاية الموسم الحالى من عدمه وبناء عليه يتحدد موقف الإدارة، من الإبقاء على المجموعة الحالية من الحراس أو ضم حراس مرمى جدد.

وكان الأهلى مهتما بالتعاقد مع عدد من حراس المرمى مثل محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومحمود جاد حارس مرمى إنبى والمهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز والهانى سليمان حارس مرمى سموحة، لكن لم يتم التفاوض بشكل رسمى مع الحراس المستهدفين بسبب رفض الجهاز الفنى ضم حراس جدد فى بداية الموسم الحالى أو فى منتصف الموسم.