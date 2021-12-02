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يوسف أوباما "ضابط إيقاع" لعب الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ26 اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الخميس، يوسف أوباما نجم الزمالك بعيد ميلاده الـ26 فهو من مواليد الثانى من ديسمبر لعام 1995، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013 / 2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى.

 

حقق أوباما 10 بطولات مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدورى فى موسم 2014 / 2015 و2020 / 2021 بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الافريقى والسوبر السعودى.

ويعد أوباما لاعبأ أساسيا فى تشكيلة الزمالك، ورغم غيابه فى أكثر من مباراة لظروف مختفلة أبرزها نهائى القرن أمام الأهلى، بسبب إصابته بفيروس ، إلا أن صانع الألعاب كان عنصرا أساسيا في خطط باتريس كارتيرون، ثم جايمى باتشيكو، وأخيرا كارتيرون بعد العودة لتدريب الفريق الأبيض.

وعانى أوباما من ابتعاده عن صفوف منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة رغم ظهوره بمستوى مرضى مع الزمالك وبات من الركائز الأساسية فى صفوف الفريق الأبيض، الذى رفض التخلى عنه رغم تحصل اللاعب على عدد من العروض الخليجية وبرواتب أضعاف ما يحصل عليه في القلعة البيضاء نظرا لآهميته في تشكيل الزمالك وعدم وجود بديل له.

وتقرر ارتداء يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، الرقم 14 في الموسم المقبل مع الفريق الأبيض، بشكل رسمى، وهو الرقم التاريخى لقلعة ميت عقبة الذى ارتداه أساطير النادى وعلى رأسهم حسن شحاتة وجمال عبد الحميد وحازم إمام، وسيرتدى أوباما، القميص 14، فى البطولات المحلية والأفريقية بالموسم الجديد لأبناء ميت عقبة بعدما ارتداه فى الموسم المنقضى مصطفى فتحى فى المنافسات المحلية وأحمد عيد فى المنافسات الأفريقية.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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