شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما "ضابط إيقاع" لعب الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ26 اليوم والان مع تفاصيل الخبر
حقق أوباما 10 بطولات مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدورى فى موسم 2014 / 2015 و2020 / 2021 بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الافريقى والسوبر السعودى.
ويعد أوباما لاعبأ أساسيا فى تشكيلة الزمالك، ورغم غيابه فى أكثر من مباراة لظروف مختفلة أبرزها نهائى القرن أمام الأهلى، بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلا أن صانع الألعاب كان عنصرا أساسيا في خطط باتريس كارتيرون، ثم جايمى باتشيكو، وأخيرا كارتيرون بعد العودة لتدريب الفريق الأبيض.
وعانى أوباما من ابتعاده عن صفوف منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة رغم ظهوره بمستوى مرضى مع الزمالك وبات من الركائز الأساسية فى صفوف الفريق الأبيض، الذى رفض التخلى عنه رغم تحصل اللاعب على عدد من العروض الخليجية وبرواتب أضعاف ما يحصل عليه في القلعة البيضاء نظرا لآهميته في تشكيل الزمالك وعدم وجود بديل له.
وتقرر ارتداء يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، الرقم 14 في الموسم المقبل مع الفريق الأبيض، بشكل رسمى، وهو الرقم التاريخى لقلعة ميت عقبة الذى ارتداه أساطير النادى وعلى رأسهم حسن شحاتة وجمال عبد الحميد وحازم إمام، وسيرتدى أوباما، القميص 14، فى البطولات المحلية والأفريقية بالموسم الجديد لأبناء ميت عقبة بعدما ارتداه فى الموسم المنقضى مصطفى فتحى فى المنافسات المحلية وأحمد عيد فى المنافسات الأفريقية.