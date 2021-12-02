شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما "ضابط إيقاع" لعب الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ26 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الخميس، يوسف أوباما نجم الزمالك بعيد ميلاده الـ26 فهو من مواليد الثانى من ديسمبر لعام 1995، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013 / 2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى.

حقق أوباما 10 بطولات مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدورى فى موسم 2014 / 2015 و2020 / 2021 بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الافريقى والسوبر السعودى.