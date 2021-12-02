شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين مهددين بالاستبعاد من الأهلى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ستة من لاعبى النادى الاهلى مهددين بعدم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بسبب خروجهم من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بالفترة الأخيرة وهم :"محمود كهربا وطاهر طاهر ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد محمود ومحمود وحيد".

ويستعد المارد الأحمر لإرسال قائمته المشاركة في مونديال الأندية بحد أقصى 10 يناير المقبل والتي تقتصر على قيد 23 لاعباً فقط مما يهدد السداسى السابق بالتواجد مع الاهلى في هذا المحفل العالمى.

وأوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي، على أن يتأهل الفائز لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف النهائي، وكشف الفيفا عن إقامة مونديال الأندية 2021 سيكون فى الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ملف عروض الشتاء التى بدأت تصل النادي بشكل ودي أو رسمي لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق الفترة الماضية ، وبعدما رفض مسئولو الأهلي الإستغناء عن العناصر الأساسية للفريق التى تلقت عروضاً مؤخرا يأتي في مقدمتهم ، محمد شريف وأفشة وحسين الشحات ، بدأ مسئولو الأهلي يدرسون بجدية ملف عروض "نجوم الدكة" مع موسيماني .

وقال مصدر في الأهلي ، أن النادي بدأ يتلقى العديد من المحادثات الودية لضم أكثر من لاعب لا يُشارك مع الفريق مؤخراً يأتي في مقدمتهم ، كهربا وطاهر محمد طاهر ورامي ربيع ومحمود وحيد وأن كان الأخير بات قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال إلى طلائع الجيش ، وأوضح المصدر أن الأهلي يرغب في حسم ملف العروض خلال الفترة الحالية التي توقف فيها الدوري بسبب إرتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة في كأس العرب بقطر .