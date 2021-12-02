شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعود اليوم إلى القاهرة استعدادًا لقيادة تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، إلى القاهرة، اليوم الخميس قادمًا من دبى، بعدما قضى إجازة قصيرة هناك، حيث منح الخواجة الفرنسى الفريق راحة سلبية لمدة 6 أيام عقب مواجهة سيراميكا وتحقيق الفوز بهدف دون رد.

وتنتظر إدارة نادى الزمالك عودة كارتيرون من أجل عقد جلسة لتحديد العناصر التى سيتم إضافتها لجهازه المعاون لمساعدته فى المرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وتعقد إدارة الزمالك جلسة مع المدير الفنى لعرض الأسماء المرشحة لمعاونته فى الجهاز الفنى، حيث سيتم تعيين مدرب عام وأخر مساعد بدلاً من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود اللذان رحلا قبل بداية الموسم.

وعقد مسئولو الزمالك عدة اجتماعات خلال الفترة الحالية مع عدد من المدربين أبناء الزمالك لاختيار المدرب العام والمدرب المساعد في الجهاز الفني لكارتيرون.

وتم عقد جلسات مع كل من معتمد جمال وعبد الحميد بسيوني ومدحت عبد الهادي وايمن عبد العزيز لمنصب المدرب العام، واعتذر كل من سامي الشيشيني وطارق مصطفي، فيما تم ترشيح كل من امير عزمي وأمير عبد العزيز.