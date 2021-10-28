تشافي أبرز المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقال نادي برشلونة مدربه الهولندي رونالد كومان بعد 14 شهرا من تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام رايو فايكانو، فيما تبدو حظوظ لاعب وسطه السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هرنانديس مرتفعة لخلافته. وأعلن النادي في بيان رسمي أنه أعفى رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول، وأبلغه رئيس النادي جوان لابورتا بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو.



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