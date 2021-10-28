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مهاجم إنجلترا السابق يطالب صلاح برفض ريال مدريد وبرشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

نصح دارين بينت مهاجم منتخب إنجلترا السابق، اللاعب المصري محمد صلاح جناح ، برفض أي عرض يحصل عليه من أو .

بينت استطاع خلال مسيرته في أن يسجل 106 هدفا، لكن محمد صلاح تجاوزه مؤخرا بالوصول إلى الهدف 107.

وقال بينت في تصريحاته التي نقلها موقع "تالك سبورت" الإنجليزي: "هل تعلم ما هي أفضل الأندية التي تناسبه الآن؟ ليس أمامه الكثير من الأماكن ليذهب لها".

وتابع: "انظر إلى برشلونة أو ريال مدريد، فليس لدي أي منهما القدرة المالية المناسبة، أعلم أنهما يقدمان عروض خيالية لكيليان مبابي، لكنهم في مرحلة إعادة البناء".

وردا على قيمتهما التي تتجاوز ليفربول، قال: "ليس الآن، ليفربول حاليا كبير للغاية، إلى أي مكان يجب أن يذهب الآن؟"

وأضاف :"عندما تتحدث عن الأندية الكبرى في العالم الآن، من ناحية الفوز بدوري الأبطال، أعتقد أنها 5 أندية، ليفربول، ، سيتي، باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ".

واختتم قائلًا: "إذا جائني برشلونة وريال مدريد في الوقت الحالي وأنا لاعب في ليفربول، سوف أبقى حيث أنا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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