شاهد اهداف مباراة اليوم بين المصري البورسعيدي وغزل المحلة في الدوري المصري الممتاز 2021-2022، في ختام مباريات الجولة الأولى من المسابقة، ضمن مباريات اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

خيم التعادل الايجابي بهدف مقابل هدف على لقاء المصري البورسعيدي وغزل المحلة في ختام الجولة الافتتاحية من الدوري الممتاز، والتي جمتعهم على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

انهى غزل المحلة الشوط الاول متقدماً بهدف سجله اللاعب هشام عادل الشهير بـ”بلحة”، جاء الهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق كرة طولية من آخر الملعب هيئها عبده يحيي برأسه الى بلحة الذي وضع الكرة داخل الشباك.

بهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة نقطة لكل فريق، ويأتي المصري البورسعيدي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، يليه غزل المحلة في المركز العاشر، وفي الصدارة يأتي الاهلي بفارق الاهداف عن كلا من البنك الاهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب وفيوتشر على الترتيب.

وفي الشوط الثاني استطاع المصري البورسعيدي ان يتدارك هدف التعادل سريعاً في الدقيقة 49 عن طريق البديل “محمد عنتر” بضربة رأسية قوية.

انطلقت مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة على ستاد برج العرب بمدينة الاسكندرية، في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ونقلت مواجهة المصري البورسعيدي ضد غزل المحلة على شاشة قناة أون تايم سبورتس المصرية الأولى بتقنية HD، وعلق عليها المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

وكان يبحث اليوم فريق غزل المحلة عن أول فوز له أمام المصري البورسعيدي منذ تاريخ 22 سبتمبر 2007، عندما سجل محمد عطية هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 18، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي موسم 2008/2007، والذي انتهى باحتلال الغزل للمركز الثامن بفارق 9 نقاط عن المصري التاسع.

وأبرم غزل المحلة 5 تعاقدات خلال الميركاتو الصيفي 2021 من بينهم جناح مدغشقر الشهير «باولين فوافي» من مصر المقاصة بعقد مدته عامين، واللاعب الإفواري «إبراهيم كونيه» بعقد مدته عامين من طلائع الجيش.

وانضم كذلك لصفوف أرجنتين مصر كل من إبراهيم صلاح من المقاولون العرب، وإيهاب سمير من طنطا، وأحمد غنيم من سيراميكا كليوباترا.

أما المصري فقد تعاقد مع 3 لاعبين من بيراميدز هم «أحمد حمودي وعمرو مرعي وأحمد الشيخ» بالاضافة إلى مدافع الجيش «إسلام جمال» ولاعب الوسط «أحمد علاء الدين» الذي قضى الموسمين الماضيين معارًا للجيش من الأهلي.

ويتفوق النادي المصري البورسعيدي على غزل المحلة في جميع المواجهات الـ 5 الأخيرة بجميع المسابقات، حيث فاز في 4 من بينهم فوز في كأس مصر نسخة 2017، وتعادل مرة واحدة كانت في الدوري المصري بشهر يوليو 2019 بنتيجة 2/2 على ملعب الاسماعيلية.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز المصري البورسعيدي بنتيجة 2/1 على ستاد الاسكندرية، وسجل للمصري «حسن علي وكازادي كاسينجو»، بينما سجل إسلام فؤاد هدف المحلة.

شاهد اهداف مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة