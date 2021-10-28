وحدة صنعاء يهزم شباب الجيل بهدفين نظيفيين

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز وحدة صنعاء على شباب الجيل، بهدفين دون رد، اليوم الخميس، على ملعب الخليفي، ضمن منافسات إياب المجموعة الأولى بالدوري اليمني.



ثنائية وحدة صنعاء حملت توقيع عبد الله العبسي وحاتم الحيدري في الدقيقتين 46 و77 على الترتيب.



ورفع وحدة صنعاء، رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد شباب الجيل عند 3 نقاط.



واقترب وحدة صنعاء من التأهل للمرحلة النهائية من البطولة، أما شباب الجيل خرج رسميًا من المنافسة على التأهل إلى النهائيات.



وسيطرت العصبية على أجواء اللقاء، مما تسبب في طرد عبد المعين الجرشي من الوحدة، ويوسف سلطان لاعب شباب الجيل.

(موقع كورة)