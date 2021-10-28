"تشافي" يعلّق على ترشيحه لتدريب برشلونة خلفاً لرونالد كومان

علّق مدرّب السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز، على الأنباء المتداولة بشأن اتفاقه مع الفريق الكاتالوني لتولي الإشراف على المقاليد الفنية للبلوغرانا خلفاً للهولندي رونالد كومان.



وفي أول تصريح له بعد إقالة كومان، رفض تشافي التعليق على تقارير صحفية كشفت اتفاقه مع برشلونة على تولّي دفّة الإدارة الفنية.



وصرّح الإسباني في مؤتمر صحافي "أنه يركّز حاليا على عمله في نادي السد رافضاً الحديث عن أي شيء آخر".



وأضاف أن فريقه الحالي "لا يمكنه التراخي وعليه الاستمرار في تحقيق الانتصارات".

المصدر: بي إن سبورت