ريال مدريد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا بالليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سيطر التعادل السلبي على مباراة ريال مدريد وأوساسونا، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من ريال مدريد طوال أحداث اللقاء، ولكن محاولات النادي الملكي باءت بالفشل.

وأوقف أوساسونا انتصارات ريال مدريد بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدي برشلونة بالكلاسيكو في الجولة الماضية بنتيجة (2-1).

وعلى الرغم من التعادل، اعتلى ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسيداد وريال بيتيس، بينما أصبح رصيد أوساسونا عند النقطة 19 في المركز السادس.

تفاصيل المباراة

جاءت التسديدة الأولى من جانب ريال مدريد على المرمى، عن طريق ميليتاو الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكن حارس مرمى أوساسونا يتصدى للكرة ببراعة.

وحاول فينيسيوس أن يتقدم للنادي الملكي بعد أن راوغ مدافع أوساسونا وسدد تسديدة رائعة، ولكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر بقليل.

وكاد أوساسونا أن يتقدم في المباراة، بعدما لُعبت كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء وصلت إلى جون مونكايولا الذي سددها لترتطم بالقائم الأيمن ثم بقدم كارفاخال لتتحول إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 61، رفضت العارضة العلوية لمرمى أوساسونا هدف محقق عن طريق كريم بنزيما الذي راوغ مدافعي أوساسونا، وسدد تسديدة قوية، ولكنها تصطدم بالعارضة وتخرج إلى خارج الملعب.

وأنقذ حارس مرمى أوساسونا فرصة هدف محقق لصالح ريال مدريد، بعدما وصلت تمريرة من كريم بنزيما إلى فينيسيوس جونيور المنفرد بالمرمى، ولكن تسديدته تصدى لها الحارس ببراعة.

وأهدر مارسيلو فرصة هدف أخر لصالح ريال مدريد بعدما وصلت له تمريرة وضعته في مواجهة الحارس، ليلعبها الظهير البرازيلي من أعلى الحارس ولكن الكرة تمر بجانب القائم الأيسر لمرمى أوساسونا.