شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح بيرسى تاو أفضل بداية له مع الأندية في مشواره.. هدفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجنوب أفريقى بيرسى تاو، جناح النادى الأهلى، في تسجيل هدفين في أول مشاركة له مع الفريق الأحمر أمام الإسماعيلى، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدورى العام.

وتعد بداية بيرسى تاو المميزة مع الأهلى، هي الأفضل له في مشواره مع جميع الأندية التي لعب لها في مشواره مع كرة القدم.

مع صن داونز

خسر أول مباراة مع صن داونز أمام بلاتينيوم ستارز بهدفين مقابل هدف في كأس جنوب أفريقيا يوم 8 فبراير 2014، وشارك في 58 دقيقة فقط.

فاز في أول مباراة مع رويال يونيون سان خيلويزي البلجيكى 3 /1 أمام فيستيرلو البلجيكى في الدورى البلجيكى يوم 18 أغسطس 2018، وشارك في 25 دقيقة.

فاز مع كلوب بروج على نادي سينت ترويدنس 6 /0 في الدورى البلجيكى للمحترفين يوم 2 أغسطس 2019، وشارك في 81 دقيقة وسجل هدفا.

فاز مع أندرلخت البلجيكى على نادي سينت ترويدنس بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدورى البلجيكى للمحترفين يوم 16 أغسطس 2020، وشارك في 26 دقيقة وسجل هدفا.

فاز مع برايتون في أول مباراة على نيوبورت كونتي بركلات الترجيح "5 /4" في كأس الاتحاد الإنجليزى يوم 10 يناير 2021، وشارك في 49 دقيقة فقط.