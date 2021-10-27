شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. أهداف مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_السعودية نيوز

حل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية، في قمة الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2021-2022.



ويسعى الأهلي لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي على يد غريمه التقليدي الزمالك، بينما يتطلع الإسماعيلي للبحث عن ذاته بعد تراجع حاد في السنوات الأخيرة.

فيديو أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري