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شاهد.. أهداف مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_ نيوز

حل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية، في قمة الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2021-2022.

 

ويسعى الأهلي لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي على يد غريمه التقليدي الزمالك، بينما يتطلع الإسماعيلي للبحث عن ذاته بعد تراجع حاد في السنوات الأخيرة.

 

فيديو أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري  

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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