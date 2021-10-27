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دوري الدرجة الأولى: تعادل إيجابي بين العروبة واتحاد إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعادل فريق العروبة، واتحاد إب في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب الفقيد الخليفي بعتق، في اطار تصفيات الجولة الثالثة من منافسات الاياب للمجموعة الاولى بدوري الدرجة الأولى، بهدف لكل منهما.

 

وتمكن نجم اتحاد إب علي سالم، من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 35 من الشوط الاول، وتمكن العروبة من ادراك التعادل عبر محمد صبري، في الدقائق الاخيرة من المباراة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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