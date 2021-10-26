موعد قمة الأهلي والإسماعيلي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يلتقي فريقا الأهلي والإسماعيلي، في الثامنة مساء غد الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي الموسم الجديد، وهو وصيفا لبطولة الموسم الماضي، ويسعى لاسستعادة لقبه المفضل هذا العام.

تشكيل الأهلي

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على لطفي

الدفاع: أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

الوسط: أليو ديانج والسولية ومحمد مجدي قفشة وكهربا وحسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

تشكيل الاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع للأسماعيلى أمام الاهلى مكون من :"

حراسة المرمى: محمد مجدى

الدفاع: محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم

الوسط: عماد حمدى – عمر الوحش -بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى

الهجوم: شيلونجو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا على أون تايم سبورتس 1