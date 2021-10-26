فيفا يحدد موعد مباراتي مصر مع أنجولا والجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد مباراتي مصر أمام أنجولا والجابون، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات بتصفيات مونديال قطر 2022.

وأخطر الفيفا، الاتحاد المصري بإقامة مباراة أنجولا يوم 12 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعود المنتخب المصري للقاهرة لمواجهة الجابون في الجولة الأخيرة يوم 15 نوفمبر، لمواجهة الجابون في تمام التاسعة مساءً.

وكان الاتحاد المصري، قرر إقامة مباراة مصر والجابون على ستاد الجيش ببرج العرب، كما طلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب الليبي بـ6 نقاط، ثم الجابون بـ4 نقاط، وأنجولا في ذيل المجموعة بـ3 نقاط.