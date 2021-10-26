شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يفتتح نادي الزمالك حامل اللقب مبارياته في الموسم الجديد من الدوري المصري 2021-2022، حين يلاقي إنبي، مساء الثلاثاء.



ويسعى نادي الزمالك للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد من الدوري المصري، والتتويج به للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما حصل عليه في الموسم الماضي، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة بشكل كبير.

وسيعتمد كارتيرون على نفس التشكيل الذي خاض به مباراتي توسكر الكيني في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، باستثناء الدفع بمحمد عبدالشافي بدلا من أحمد فتوح.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة إنبي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وسيغيب عن الفريق قائده محمود عبدالرازق "شيكابالا"، الموقوف لمدة 8 مباريات محلية، بقرار من اتحاد الكرة المصري.

تشكيل إنبي المتوقع لمباراة الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيى – خالد رضا – مصطفى دويدار.

خط الوسط: صلاح ريكو – محمد مرسي – دينو بيتر – مصطفى شكشك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – جون إيبوكا.

الزمالك المصري

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة مساء الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي، الثامنة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

وتُبث منافسات الدوري المصري لأول مرة بشكل كامل بتقنية "HD"، وذلك عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

يُذكر أن الموسم الجديد من الدوري المصري 2021-2022 انطلق الإثنين بـ3 مباريات، حيث فاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، وفيوتشر على فاركو 1-0، وتعادل سموحة مع الاتحاد السكندري بنتيجة 4-4.