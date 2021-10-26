شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يراهن على 9 صفقات جديدة وطموحات الشعبانى فى الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعول المصري على الصفقات الجديدة التي نجح في ضمها الصيف الماضى لتعزيز فرص المنافسة بالدوري في الموسم الجديد، والذى يستهله الفريق البروسعيدي مساء الخميس أمام غزل المحلة في قمة جماهيرية، وبالحديث عن التاريخ فالمصري حدث ولا حرج عن رصيده التاريخي، فاستمد النادي اسمه من أغنية "قوم يا مصري" الوطنية الشهيرة لفنان الشعب سيد درويش، حيث كان نادي المصري هو أول نادي مصري ببورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية وهو ما مثل شكلًا جديدًا من أشكال المقاومة للوجود الأجنبي وتأكيدًا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما في ذلك الرياضة وكرة القدم خصوصًا، كما استمد ألوان زيه الأخضر المميز من علم مصر ذو اللون الأخضر في ذلك الوقت، في أعقاب ثورة 1919.

تعاقد المصري البورسعيدي مع 9 صفقات هم: "أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي".

وحرص معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على عقد عدة جلسات مع لاعبيه في الأيام الماضية، استعدادا للموسم الجديد، تحدث فيها المدرب التونسى عن ضرورة تحقيق بداية مثالية للفريق في مستهل مشواره الأفريقي أمام سلطات الموارد الأوغندي منتصف الشهر الجاري.