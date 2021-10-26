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شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يراهن على 9 صفقات جديدة وطموحات الشعبانى فى الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعول المصري على الصفقات الجديدة التي نجح في ضمها الصيف الماضى لتعزيز فرص المنافسة بالدوري في الموسم الجديد، والذى يستهله الفريق البروسعيدي مساء الخميس أمام غزل المحلة في قمة جماهيرية، وبالحديث عن التاريخ فالمصري حدث ولا حرج عن رصيده التاريخي، فاستمد النادي اسمه من أغنية "قوم يا مصري" الوطنية الشهيرة لفنان الشعب سيد درويش، حيث كان نادي المصري هو أول نادي مصري ببورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية وهو ما مثل شكلًا جديدًا من أشكال المقاومة للوجود الأجنبي وتأكيدًا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما في ذلك الرياضة وكرة القدم خصوصًا، كما استمد ألوان زيه الأخضر المميز من علم مصر ذو اللون الأخضر في ذلك الوقت، في أعقاب ثورة 1919.
تعاقد المصري البورسعيدي مع 9 صفقات هم: "أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي".
وحرص معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على عقد عدة جلسات مع لاعبيه في الأيام الماضية، استعدادا للموسم الجديد، تحدث فيها المدرب التونسى عن ضرورة تحقيق بداية مثالية للفريق في مستهل مشواره الأفريقي أمام سلطات الموارد الأوغندي منتصف الشهر الجاري.
التأهل لملحق الكونفدرالية
منح تأهل المصري لملحق الكونفدرالية دوافع كبيرة للاعبين، حيث تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الصعب على نظيره سلطات الموارد الأوغندى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاء الهدف عن طريق إسلام عطية، لاعب الفريق البورسعيدي، في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة متقنة أقصى يسار الحارس الأوغندي، لتسكن الشباك.
واستفاد المصري بقيادة مدربه التونسى معين الشعباني، من نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها التعادل السلبي في أوغندا، وهي المباراة التي شهدت إهدار ضربة جزاء للفريق البورسعيدي في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.
تاريخيا كانت أول مشاركة لفريق المصرى فى بطولات أفريقيا كانت عام 1999 ببطولة كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس، وتمت مشاركة الفريق بصفته بطل الكأس، واستطاع الفريق البورسعيدى الوصول للدور قبل النهائى من البطولة، بعدما تغلب على المريخ السودانى فى مصر وفاز عليه بهدف دون رد، وفى مباراة العودة خسر المصرى خارج أرضه بهدف أيضا، فتم الاحتكام لركلات الترجيح وانتهى اللقاء بفوز الفريق البورسعيدى 4/3، ثم تغلب فى باقى المباريات على كل من أشانتى كوتوكو الغانى، ودراجون الكونغولى، ليخرج من البطولة بالهزيمة أمام الأفريقى التونسى برباعية فى لقاء العودة لقبل النهائى، والذى أقيم فى بورسعيد.
جدول متوازن بالدورى
كشف النادي المصرى البورسعيدى عن جدول مباريات الفريق بالدور الأول من بطولة الدوري العام للموسم الكروي 2022/2021، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، وتبدأ مباريات المصري بمواجهة غزل المحلة في مباراة جماهيرية تعد بالكثير من الإثارة، بعدها يلتقي سموحة، ثم فيوتشر، وختام المباريات ستكون بمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الـ17.
ويلتقى المصري بالأهلى في الأسبوع الـ13 فيما يلتقى بالزمالك في الأسبوع 16 من جدول ترتيب المسابقة، ويحمل الزمالك، لقب الدورى المصرى الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 فى تاريخه، فيما يعد الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصرى، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه.
وجاءت مباريات المصري في الموسم الجديد كالتالي:
الجولة الأولى : غزل المحلة & المصري
الجولة الثانية : المصري & سموحة
الجولة الثالثة : فيوتشر & المصري
الجولة الرابعة : المصري & بيراميدز
الجولة الخامسة : الجونة & المصري
الجولة السادسة : المصري & مصر المقاصة
الجولة السابعة : فاركو & المصري
الجولة الثامنة : المصري & الاتحاد السكندري
الجولة التاسعة : المصري & سيراميكا كليوباترا
الجولة العاشرة : الشرقية للدخان & المصري
الجولة الحادية عشر : المصري & انبي
الجولة الثانية عشر : طلائع الجيش & المصري
الجولة الثالثة عشر : المصري & الأهلي
الجولة الرابعة عشر : الاسماعيلي & المصري
الجولة الخامسة عشر : المصري & البنك الأهلي
الجولة السادسة عشر : الزمالك & المصري
الجولة السابعة عشر : المصري & المقاولون العرب.