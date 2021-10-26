شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف سبب تمرد لاعبيه بسبب المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، إن إدارة النادي قامت بتحويل مستحقات اللاعبين بنكيا، ولكنها لم تصل، ومن المفترض أن تصل غدا.

وأضاف طارق هاشم، خلال تصريحات تليفزيونية: "مران المصري اليوم شهد تمردا من جانب عدد من اللاعبين؛ لعدم حصولهم على مستحقاتهم، لا توجد مشكلة من جانب مجلس الإدارة، فالمستحقات تم تحويلها بنكيا ولكنها لم تصل".

وتابع: "كل من رفض التدريب سيتعرض لعقوبات وفقا للائحة، وقد أجرينا اتصالات باللاعبين من أجل النزول بالتدريبات في الغد".

ومن ناحية أخرى أعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، فتح باب الترشح للانتخابات الخميس المقبل، استعدادا لانتخاب مجلس جديد يقود النادي في السنوات الأربع المقبلة.

وكشف عدنان حلبية، في تصريحات لـ"الخليج 365": "فتح باب الترشح سيكون يوم الخميس المقبل، والنادي استعد بشكل كامل للانتخابات المقبلة".

ويفتح باب الترشح الخميس الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، ويستمر فتح باب الترشيح حتى أسبوع من تاريخه قبل غلق باب القيد أمام المرشحين المحتملين، وسيتم انعقاد الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.

يذكر أن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي الحالي، قرر الترشح بقائمة تضم معظم مجلسه الحالي في انتخابات النادي المقبلة.

وتأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الصعب على نظيره سلطات الموارد الأوغندى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.