شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: الاتحاد السكندرى فعل ما عجز عنه مانشستر يونايتد أمام ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري، أن التأخر في النتيجة خلال الشوط الأول في مباراة سموحة ببطولة الدوري كان بسبب بعض الأخطاء الفردية.

وقال إبراهيم، في تصريحات خلال برنامج "كورة كل يوم": "أنا وحسام حسن لا نعرف المستحيل، وأبلغنا اللاعبين بين شوطي اللقاء بقدرتنا على العودة في أي وقت".

وأضاف: "مانشستر يونايتد أمام ليفربول لم يتمكن من العودة في قمة الدوري الإنجليزي، لكننا نجحنا في اللقاء من العودة".

وتابع: "تغييرات حسام حسن ساعدت الاتحاد السكندري على العودة في الشوط الثاني".