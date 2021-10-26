شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: الاتحاد السكندرى فعل ما عجز عنه مانشستر يونايتد أمام ليفربول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري، أن التأخر في النتيجة خلال الشوط الأول في مباراة سموحة ببطولة الدوري كان بسبب بعض الأخطاء الفردية.
وقال إبراهيم، في تصريحات خلال برنامج "كورة كل يوم": "أنا وحسام حسن لا نعرف المستحيل، وأبلغنا اللاعبين بين شوطي اللقاء بقدرتنا على العودة في أي وقت".
وأضاف: "مانشستر يونايتد أمام ليفربول لم يتمكن من العودة في قمة الدوري الإنجليزي، لكننا نجحنا في اللقاء من العودة".
وتابع: "تغييرات حسام حسن ساعدت الاتحاد السكندري على العودة في الشوط الثاني".
وتعادل سموحة والاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى، بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.
جاءت رباعية سموحة في مرمى الاتحاد عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري لاعب الأهلى المعار لسموحة الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53.
في المقابل جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.