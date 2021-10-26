بيج رامى: حفاوة استقبال المصريين بالمطار تؤكد أننا أجمل شعب فى الدنيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد بيج رامى، المتوج بلقب مستر أولمبيا بالنسخة الأخيرة من البطولة، أن حفاوة استقبال المصريين له فى المطار تؤكد إننا أجمل شعب فى الدنيا.

وقال رامى، فى تصريح لبرنامج صاحبة السعادة على شاشة قناة دى إم سى، أن زملاءه فى أمريكا أشادوا بحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للتتويج بالمزيد من أجل إسعاد الشعب المصرى..

وأصبح بيج رامى أول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر فى عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين فى الوطن العربى وإفريقيا مرتين متتاليين.

ونجح بيج رامى فى أن يصبح حديث الصباح والمساء فى الشارع الرياضى، بعد تتويجه بلقب ببطولة مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالى، بعد تغلبه على منافسه الأمريكى براندون كيرى والإيرانى هادى شوبان.

وراهن بيج رامى على الفوز باللقب فى هذه النسخة، حيث قال خلال المؤتمر الصحفى للبطولة أنه بذل مجهودًا كبيرًا منذ تتويجه بلقب النسخة الماضية حتى يتمكن من هزيمة نفسه هذا العام والفوز باللقب للعام الثانى على التوالي.

وكان بيج رامى تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.