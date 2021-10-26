شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر ولاعبو فيوتشر يتوجهون إلى المستشفى للاطمئنان على سعد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي الفريق، إلى المستشفى، للاطمئنان على سعد سمير كابتن الفريق، بعد خضوعه لخياطة في الوجه، عقب إصابته خلال مشاركته مع فريقه أمام فاركو، في ضربة البداية بالدوري العام في الموسم الجديد.

وكان سعد سمير قد اصطدم بمحمد صبحي، حارس مرمى فريق فاركو، خلال متابعته لإحدى الكرات العرضية في إحدى هجمات فيوتشر، ليتعرض لنزيف في الوجه، قبل أن يتم استبداله ويغادر أرض الملعب إلى المستشفى.

وفاز فيوتشر على نظيره فاركو بهدف نظيف سجله التونسي أيمن الصفاقسى، ليحصد فيوتشر أول ثلاث نقاط خلال مشواره بالبطولة.