شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير لنجوم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى بضربة بداية الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النادى الإسماعيلى جلسة تصوير لنجومه بالزى الجديد، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بملاقاة الأهلى بالجولة الأولى للمسابقة الأربعاء المقبل.

ودخل اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك لفرض سياج من السرية والتركيز على أجواء الفريق قبل ساعات من الكلاسيكو المرتقب.

ونصح الطبيب المعالج لطلعت يوسف، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، المدرب بضرورة الابتعاد عن التدريب فى هذه الآونة لحين استرداد عافيته الصحية بشكل كامل بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعانى المدرب من ضيق تنفس يعيق عودته لممارسة مهام عمله بشكل كامل لتصبح قيادته للدراويش فى مواجهة الأهلى المقبلة مستبعدة تماماً، ومن المقرر أن يخضع طلعت يوسف لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته من الفريق المعالج له.