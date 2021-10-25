منتخبنا الأولمبي يخسر أمام قطر بثلاثية في التصفيات الآسيوية

خسر منتخبنا الأولمبي من منتخب قطر بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ستاد خليفة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23.



أحرز أهداف المنتخب القطري كل من هاشم علي "هدفين " في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف خالد محمد ثالث الأهداف للعنابي.



وسيطر المنتخب القطري على أغلب فتراتها، ونجح في حسم أموره مبكرا في الشوط الأول، وكاد ان يزيد من غلته التهديفية لولا أنه أهدر الكثير من الفرص التي لاحت له في الشوط الأول وتصدى لها حارس منتخبنا الوطني ببراعة.



وسادت حالة من الندية في الشوط الثاني، خاصة في ظل محاولات منتخبنا الوطني تقليص النتيجة لكن دون جدوى.



كما سجل العنابي الهدف الثالث وقضي على آمال منافسه، ليحصد أول 3 نقاط في هذه المجموعة من التصفيات المقامة بالدوحة.





المصدر: موقع كورة