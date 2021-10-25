شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري.. انطلاقة قوية وعودة الجماهير فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوري المصري انطلق اليوم بنسخته الجديدة موسم 2021 - 2022، وشهدت المباريات الافتتاحية أهدافا بالجملة، حيث فاز البنك الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية فى بداية المشوار، كما تعادل الاتحاد السكندرى مع سموحة فى ديربى الإسكندرية بأربعة أهداف لكل منهما فى مباراة غاية فى الإثارة، وتقام حاليا ثالث المواجهات وتجمع بين فيوتشر وفاركو.

كما شهدت انطلاقة الدوري المصري عودة الجماهير للمدرجات، حيث شهد استاد السلام حضورا جماهيريا فى مباراة فيوتشر وفاركو.

مشجعو فيوتشر يؤازرون فريقهم أمام فاركو فى ضربة البداية بالدورى .. صور

حرص عدد من مشجعي فريق فيوتشر على مؤازرة اللاعبين قبل ضربة بداية الدوري أمام فاركو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021/2022.

الاتحاد السكندري يحقق ريمونتادا تاريخية ويتعادل مع سموحة 4 / 4 بالدوري

حقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد. أهداف مباراة سموحة والاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى اليوم شاهد أهداف مباراة سموحة والاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى اليوم، بعد تعادل الفريقين بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

رقم قياسي.. عبد المنصف أكثر لاعب في العالم يخوض 26 موسما متتاليا بالدورى

كسر محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري، رقما قياسيا بالمشاركة في أكثر عدد من النسخ في بطولة الدورى عبر التاريخ بعد مشاركته أمام سموحة، في المباراة التي تجمعهما حاليا، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

البنك الأهلى يهزم الطلائع بثلاثية ويحقق أول ثلاث نقاط فى الدورى