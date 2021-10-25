شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يحضر مباراة فيوتشر وفاركو بالدوري المصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على حضور مباراة فيوتشر وفاركو فى الأسبوع الأول بالدورى، والمقامة حاليا على استاد السلام، فى إطار خطة الجهاز لمتابعة جميع اللاعبين قبل إعلان قائمة مباراتى انجولا والجابون بتصفيات كأس العالم.



كيروش



كيروش



كيروش

وأعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة فاركو في ضربة البداية بالدوري المصري للموسم الجديد 2021/2022، والتي يستضيفها استاد السلام.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: كريم عرفات، مروان محسن، محمد عبد المنعم، جوناثان، أحمد رفعت، محمود عبد الرحيم جنش، مصطفى البدري، سعد سمير، عمر سافيولا، غنام محمد، عمر كمال.

وشدد على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، على لاعبيه ضرورة تقديم إنطباع مميز عن الفريق في أول مباراة يخوضها في الموسم لاسيما بعد التعاقد مع مع 27 صفقة لدعم صفوف فريقه بقوة استعدادا لمشاركته الأولى في الدوري المصري، وأبرزها محمود جنش وسعد سمير ومروان محسن وناصر ماهر ومصطفى البدرى وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت والعربى بدر وكريم نيدفيد.

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو لاعبيه بتقديم موسم متميز وخطف النقاط الثلاث في الجولة الأولى متسلحاً بـ21 صفقة أبرمها النادى استعداداً للموسم الجديد وهى الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال وأحمد شريف من وادى دجلة.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة، بالاضافة إلى الحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.