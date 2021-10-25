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رامى صبرى يرتدى شارة قيادة فاركو أمام فيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - ارتدى رامى صبرى شارة قيادة فاركو أمام فيوتشر في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021/2022، وحرص مشجعو فريق فيوتشر على مؤازرة اللاعبين قبل ضربة بداية الدوري.

وأعلن مجدي عبد العاطي، وعلى ماهر، المديران الفنيان لفاركو وفيوتشر تشكيل فريقيهما، والذى جاء كالتالى:

 تشكيل فاركو 

 حراسة المرمى: محمد صبحي

 الدفاع: علاء سلامة - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - جابر كامل

 الوسط: محمود عماد - محمود حمادة - أحمد صغيري

 الهجوم: إسلام جمال - سيف تيري - عمرو جمال

 البدلاء:

 محمود السيد - عبد الله بكري - عزمي غوما - أحمد البحراوي - حسن طارق - محمود جهاد - أحمد سعيد - رزقي حمرون - أحمد شريف.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: كريم عرفات، مروان محسن، محمد عبد المنعم، جوناثان، أحمد رفعت، محمود عبد الرحيم جنش، مصطفى البدري، سعد سمير، عمر سافيولا، غنام محمد ، عمر كمال.

 تشكيل فيوتشر

كريم عرفات، مروان محسن، محمد عبد المنعم، جوناثان، أحمد رفعت، محمود عبد الرحيم جنش، مصطفى البدري، سعد سمير، عمر سافيولا، غنام محمد ، عمر كمال.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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