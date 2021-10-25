شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش يشيد بمحمد صلاح بعد هاتريك مانشستر يونايتد: "أنت فخر لنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عمر مرموش نجم منتخب مصر وفريق شتوتجارت الألمانى، عن فخره بالنجم المصري محمد صلاح، بعد استمرار تألقه في مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد وتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة آخر من خمسة أهداف سجلها نجوم الريدز في مانشستر يونايتد، ونشر عمر مرموش صورة لهما بقميص المنتخب على صفحته بموقع "فيس بوك"، وعلق قائلا: "انت فخر لنا".



عمر مرموش على فيس بوك

وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي شهدت تألق محمد صلاح الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدف آخر.

وصنع نجمنا المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول الذي سجله الغاني نابي كيتا في الدقيقة 5، قبل أن يسجل البرتغالي ديوجو جوتا الثاني في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 38 سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول من عرضية مميزة من نابي كيتا، قبل أن يسجل محمد صلاح هدفه الشخصي الثاني والرابع للريدز في الدقيقة 45.

وتعرض المخضرم جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول للإصابة وخرج من الدقيقة 27 وحل بدلا منه كورتيس جونز.

وقبل نهاية الشوط الأول، دخل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، في مشادة قوية مع لاعبي ليفربول، بعد أن ركل الكرة بقوة في اللاعب كورتيس جونز.

في الشوط الثاني، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث له والخامس لفريقه عند الدقيقة 50، بعدها سجل كريستيانو رونالدو هدفا لمانشستر يونايتد وتم إلغاؤه بداعي التسلل.