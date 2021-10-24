هل يضم كيروش محمد شريف وأفشة لقائمة مباراتي أنجولا والجابون؟ .. مدرب الفراعنة يرد ويحدد شروط

الشارقة - اميمة ياسر - بعدتغلب منتخب مصر على نظيره الليبي في المباراة الأولى التي أقيمت على ستاد برج العرب بهدف دون رد، فيما فاز الفراعنة في اللقاء الآخر بثلاثة أهداف دون رد، ويحتل منتخبنا صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، وينتظر مواجهتي أنجولا والجابون، في نوفمبر المقبل.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على ضم ثنائي النادي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، لقائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون، المقرر لهما خلال شهر نوفمبر المقبل، في نهاية مشوار الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونال أداء شريف وأفشة في مباراة فريقهما أمس، أمام الحرس الوطني، بطل النيجر، إعجاب البرتغالي كارلوس كيروش.



وقال مصدر لموقع "الوطن سبورت": «كيروش يرى أنه لا مانع من ضم شريف وأفشة لقائمة منتخب مصر التي ستدخل معسكرا مغلقا الشهر المقبل، بشرط ثبات مستواهما والتألق أكثر من ذلك مع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة».

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، في مباراة الأهلي والحرس الوطني، بطل النيجر، التي أقيمت أمس على ستاد الأهلي WE السلام، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 6-1، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحضر كيروش مباراة الأحمر، أمام بطل النيجر، لمراقبة مستوى جميع اللاعبين وفي مقدمتهم محمد شريف وأفشة، خاصة أن الثنائي استبعدا من قائمة مباراتي ليبيا خلال فترة الأجندة الدولية الماضية.

يذكر أن منتخب مصر قد تغلب على نظيره الليبي في المباراة الأولى التي أقيمت على ستاد برج العرب بهدف دون رد، فيما فاز الفراعنة في اللقاء الآخر بثلاثة أهداف دون رد، ويحتل منتخبنا صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، وينتظر مواجهتي أنجولا والجابون، في نوفمبر المقبل.