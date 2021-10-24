شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين الشحات وميكسوني على هامش مران الأهلي .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثنائي الأهلي، حسين الشحات وميكسيوني، في وصلة هزار على هامش مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعداداً لانطلاقة الدوري العام، حيث يلتقي الفريق الأحمر بالنادي الإسماعيلي بمنافسات الجولة الأولى للدوري الجديد.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد الأهلي السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بعدما سبق وتعادل 1/1 في لقاء الذهاب بالنيجر.



الشحات وميكسيوني (1)



الشحات وميكسيوني (2)



الشحات وميكسيوني (3)

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ان الفريق اغلق صفحة مباراة الحرس الوطني ومنافسات دوري أبطال أفريقيا وذلك للتركيز في مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في إنطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الحفيظ ان الفريق حقق نتيجة إيجابية في مباراة الأمس امام الحرس الوطني ويجب العمل لتطوير الايجابيات في تلك المباراة خلال الفترة المقبلة وهو ما يقوم به الجهاز الفني خاصة وأن الفريق قدم عرض قوي وسجل "ستة" أهداف وهو عدد كبير ومُميّز.

وأضاف عبد الحفيظ :" تركيزنا الان في مباراة الإسماعيلي لتقديم انطلاقة جيدة مع بداية الدوري الممتاز ". واتم عبد الحفيظ :" مواجهة الإسماعيلي دائما صعبة على الفريقين وهذا ما ندركه جيدا ونستعد له بالشكل الأفضل ".