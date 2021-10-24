محمد صلاح يحدد موعد اعتزاله ويستشهد برونالدو وميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

حدد النجم المصري محمد صلاح، موعد الاعتزال النهائي الذي يراه مناسبا من وجهة نظره وقدرته على التتويج بالكرة الذهبية.



في يونيو 2022، سيبلغ محمد صلاح من العمر 30 عاما، ويعتقد الكثيرون أن قطار القتال على عرش كرة القدم العالمية قد رحل بالفعل، لكن النجم المصري الذي يعيش أفضل لحظاته مع ليفربول، لا يرى الأمر على هذا النحو.

باستخدام كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ولويس سواريز كأمثلة، أكد جناح "الريدز" أن الأوقات التي ينخفض فيها أداء لاعبي كرة القدم بعد بلوغهم الـ30 عاما قد ولت.

وتحدث الفرعون المصري عن موعد الاعتزال خلال مقابلته مع قناة "سكاي سبورتس"، وقال: "يمكنني اللعب في أعلى المستويات لسنوات عديدة".

مضيفا: "أعتقد أنني في أفضل حالة، يمكنني اللعب حتى أبلغ من العمر 38 أو 39 عاما".

وعن الكرة الذهبية: "لا يزال بإمكاني كلاعب الفوز بها في الثلاثينيات، انظر إلى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فاز رونالدو بها ثلاث أو أربع مرات، وميسي مرتين أو ثلاث مرات، وكان يمكن أن يفوز بها ليفاندوفسكي الموسم الماضي ولكن حدث شيء ولم يفز بها، بنزيما في أفضل حالاته بعد 30، سواريز أيضا".

وواصل: "كرة القدم تغيرت كثيرا في الوقت الحالي. معظم اللاعبين بعد 32 و 33 هم في أفضل حالاتهم وعروضهم الممتازة.. لقد تغيرت كرة القدم كثيرا".

في نهاية المقابلة، سُئل عن موعد فوزه بأول "كرة ذهبية" في فرنسا، أجاب "مو" ضاحكا: "أتمنى في هذا الموسم".

ويشارك محمد صلاح قائمة نجوم الكرة العالمية المرشحين المعلنين من قبل مجلة "فرانس فوتبول" للمنافسة هذا العام على جائزة الكرة الذهبية.

يذكر أنه في عام 2019، وصل محمد صلاح إلى المراكز الخمسة الأولى المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، وحل خلف ليونيل ميسي وفيرجيل فان ديك وكريستيانو رونالدو وساديو ماني.