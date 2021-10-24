شكرا لقرائتكم خبر عن طارق هاشم: تبديلات الشعباني ساهمت في تأهل المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن شعوره بالسعادة لعبور عقبة سلطات الموارد الأوغندي في دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هاشم عبر برنامج البريمو بقناة ten، إن فريقه قدم مستويات جيدة في لقاء الإياب، وتغييرات المدرب التونسي معين الشعباني ساهمت في خروج المصري من هذه المباراة بالتأهل.

وأشار إلى أن المصري أهدر عدة فرص في المباراة، وكان أقرب لتحقيق الفوز لولا ضياع بعض المحاولات على مرمى الفريق الأوغندي.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا في أداء الفريق مع مشاركة الصفقات الجديدة موضحا أن المصري سيكون على اقوى مستوى وينافس على لقب الكونفدرالية.

تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الصعب على نظيره سلطات الموارد الاوغندى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف عن طريق إسلام عطية، لاعب الفريق البورسعيدي، في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة متقنة أقصى يسار الحارس الأوغندي، لتسكن الشباك.