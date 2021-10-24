شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 23/ 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 23/ 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، مباراة الزمالك وإنبى في انطلاق الدورى على ملعب بتروسبورت.. رسميًا، و الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لأبو جبل قبل انطلاق الدورى.

مباراة الزمالك وإنبى في انطلاق الدورى على ملعب بتروسبورت.. رسميًا

وافق مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفي الأمير، على تبديل إقامة اللقاء الأول مع الزمالك على ملعب بتروسبورت بدلا من مباراة الدور الثاني، حيث سيواجه الزمالك نظيره إنبي في الجولة الأولى من الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لأبو جبل قبل انطلاق الدورى

تحدث مسئولي نادي الزمالك مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق في ملف تجديد تعاقده مع النادي، حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع في يناير المقبل لأي نادي جديد وفقا للوائح الاتحاد الدولى.

مران الزمالك.. راحة لخماسى الشباب وبرنامج خاص للبدلاء والمستبعدين من لقاء توسكر

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي، حيث تم تقسيم الفقرة إلى عدة مراحل.