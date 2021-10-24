شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 23/ 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 23/ 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، مباراة الزمالك وإنبى في انطلاق الدورى على ملعب بتروسبورت.. رسميًا، و الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لأبو جبل قبل انطلاق الدورى.
مباراة الزمالك وإنبى في انطلاق الدورى على ملعب بتروسبورت.. رسميًا
وافق مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفي الأمير، على تبديل إقامة اللقاء الأول مع الزمالك على ملعب بتروسبورت بدلا من مباراة الدور الثاني، حيث سيواجه الزمالك نظيره إنبي في الجولة الأولى من الدوري يوم الثلاثاء المقبل.
الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لأبو جبل قبل انطلاق الدورى
تحدث مسئولي نادي الزمالك مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق في ملف تجديد تعاقده مع النادي، حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع في يناير المقبل لأي نادي جديد وفقا للوائح الاتحاد الدولى.
مران الزمالك.. راحة لخماسى الشباب وبرنامج خاص للبدلاء والمستبعدين من لقاء توسكر
خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي، حيث تم تقسيم الفقرة إلى عدة مراحل.
حرصت بعثة نادى توسكر الكينى على زيارة الأهرامات بمدينة الجيزة على هامش تواجدهم بمصر بعد انتهاء مباراة إياب دور الـ 32 التى جمعتهم بنادى الزمالك أمس الجمعة.
إدارة الزمالك تعد فريق الطائرة بصرف جزء من المستحقات قبل نهاية الشهر
كشف حسن الحصرى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، عن وعد اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب بصرف جزء جديد من عقود اللاعبين قبل نهاية الشهر الجارى.
منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وعدا لعمر السعيد مهاجم الفريق باعطاءة فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة وتحديدا بداية من مباريات الدورى والتي يستهلها الزمالك بمواجهة إنبي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى للدورى.
علق مسئولو نادي الزمالك على أنباء مد إيقاف القيد بالنادي لفترة ثالثة بعد إيقافه رسمياً لمدة فترتين بدأت بالانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بسبب قضية اللاعب حسام أشرف، الأمر الذي منع الإدارة البيضاء من إبرام أي تعاقدات جديدة وأجبر النادي على إعارة اللاعبين الذين كان قد تم التعاقد معهم قبل الإعلان عن القرار بشكل رسمي.