شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يقدم 27 صفقة جديدة فى مؤتمر صحفى بحضور مجلس الإدارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد نادى فيوتشر، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للإعلان عن الزي الرسمي الجديد وتقديم الصفقات الجديدة، بأحد فنادق القاهرة، وذلك قبل انطلاق مسابقة الدورى الجديد موسم 2021/2022، والمقرر بدايتها 25 أكتوبر الجارى.

وشهد المؤتمر حضور مجلس إدارة النادي الدكتور وليد دعبس وأحمد شوبير والمهندس وائل طارق إسماعيل وأيمن منصور والكابتن أحمد نجم والأستاذ يسري المغازي، وكذلك عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي والكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق، ونجوم الفريق سعد سمير ومحمود جنش ومروان محسن ومحمد فاروق.

وأعلن فيوتشر عن 27 صفقة قبل انطلاق الموسم الجديد وهم حراس المرمى - محمود جنش - محمود حمدي - محمد طارق الدفاع - محمود شعبان - محمود رزق - سعد سمير - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - طارق طه - جوناثان نجويم خط الوسط - غنام محمد - فارس طارق - العربي بدر - عمر سافيولا - أنيست ابال - محمد رضا - كريم نيدفيد الوسط المهاجم - ناصر ماهر - محمد فاروق الجناح - أيمن الصفاقسي - اشرف مجدي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - مصطفى البدري الهجوم - مروان محسن - أحمد عاطف - تايلور



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