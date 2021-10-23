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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23/ 10 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23/ 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلي يهزم الحرس الوطني بسداسية فى بداية رحلة النجمة الـ11، والمصري يهزم بطل أوغندا وينتظر الخاسر من دورى أبطال أفريقيا بالكونفدرالية.

الأهلي يهزم الحرس الوطني بسداسية فى بداية رحلة النجمة الـ11

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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