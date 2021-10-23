شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23/ 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23/ 10 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلي يهزم الحرس الوطني بسداسية فى بداية رحلة النجمة الـ11، والمصري يهزم بطل أوغندا وينتظر الخاسر من دورى أبطال أفريقيا بالكونفدرالية.

الأهلي يهزم الحرس الوطني بسداسية فى بداية رحلة النجمة الـ11

المصري يهزم بطل أوغندا وينتظر الخاسر من دورى أبطال أفريقيا بالكونفدرالية

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