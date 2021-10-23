مانشستر سيتي يتخطى برايتون وتشيلسي يمطر شباك نوريتش سيتي بسباعية

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم مانشستر سيتي مباراته مع برايتون من الشوط الأول ليضغط على تشيلسي المتصدر ويتخطى ليفربول الذي أصبح ثالثاً.



لم يجد مانشستر سيتي صعوبة كبيرة في تجاوز مضيفه برايتوف أند هوف ألبيون 4-1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأنهى مانشستر سيتي حسابات المباراة مبكراً بتقدمه بثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول تناوب على تسجيلها كلٌّ من الألماني غوندوغان (13) وفودين (28 و31).



وصعّب تقدم سيتي بالنتيجة الأمور على برايتون الذي تمكن من تسجيل هدف شرفي متأخر من ركلة جزاء سجلها البديل الأرجنتيني أليستر (81)، وردّ عليه البديل الجزائري رياض محرز بهدف رابع في الوقت بدل الضائع (90+5).



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر ومتقدماً بفارق نقطتين أيضاً على ليفربول الذي يواجه مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة الأحد.



وتوقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.



وفي مباراة أخرى أمطر تشيلسي شباك ضيفه نوريتش سيتي بسباعية نظيفة، وعزّز صدارته للبريميرليغ بفوزه الكبير على نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير بسباعية نظيفة بينها هاتريك لمايسون ماونت السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في المرحلة التاسعة من منافسات المسابقة المحلية.



وحسم النادي اللندني الذي خاض المباراة في غياب مهاجميه البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر بسبب الإصابة، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف أربعة في الثاني.



وتناوب على تسجيل أهداف "البلوز" كل من مايسون ماونت (8 و85 من ركلة جزاء و90+1) وكالوم هودسون أودوي (18) وريس جايمس (42) وبن تشيلويل (57) وماكس أرونس (62 خطأ في مرمى فريقه).



وهو الفوز الثالث تواليا لتشيلسي والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة مبتعدا مؤقتا بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر ليفربول الذي يحل ضيفا على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الأحد في ختام المرحلة.



في المقابل، مني نوريتش سيتي بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند نقطتين من تعادليه في المرحلتين الأخيرتين وبقي في المركز الأخير، علما بأنه الوحيد مع نيوكاسل وبيرنلي الذين لم يذوقوا طعم الفوز حتى الآن هذا الموسم.



إلى ذلك اكتسح فريق واتفورد مضيفه إيفرتون 5-2، كما سقط كريستال بالاس في فخ التعادل للمرة الرابعة توالياً، وذلك حين انتهت مواجهته مع ضيفه نيوكاسل بهدف لكل منهما (1-1).



وفي مباريات أخرى، تعادل ليدز يونايتد وولفرهامبتون 1-1، كما تعادل ساوثهامبتون مع بيرنلي 2-2.



المصدر: وكالات