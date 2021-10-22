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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وتوسكر الكينى اليوم الجمعة 22 / 10/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع توسكر الكينى فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية،ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..مشوار الزمالك وتوسكر الكينى
تأهل الزمالك إلى هذه النسخة من البطولة باعتباره بطل الدوري المصري 2020-2021، بينما تأهل توسكر الكيني إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي 3-0، في إياب الدور التمهيدي من البطولة، مستغلًا تعادله 1-1 في مباراة الذهاب.الظهور السادس لتوسكر الكينى فى دوري الابطال
يسعى توسكر الكينى لتحقيق مفاجأة عن طريق الاطاحة بالزمالك المدجج بالنجوم والباحث عن التتويج الافريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 2002 ، وشارك توسكر الكينى في خمسة نسخة سابقة من دوري أبطال إفريقيا، وتعد النسخة الحالية هي المشاركة السادسة له، ونجح توسكر في الوصول إلى دور الـ32 في 3 مناسبات، بينما خرج من الدور التمهيدي في مناسبتين.
ونجح توسكر في الحصول على الدوري الكيني في 12 مناسبة، كما نجح الفريق في الحصول على لقب كأس رئيس كينيا 4 مرات، فيما فاز ببطولة كأس السوبر الكيني في مناسبتين.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا بفوز الزمالك بهدف نظيف حمل توقيع أشرف بنشرقي، وضع كتيبة باتريس كارتيرون على أعتاب دور المجموعات.
مباراة الإياب وإن بدت سهلة ولكن سيدخلها الزمالك بكل جدية خشية أي مفاجآت، خصوصًا وأن آمال الجماهير كلها في الموسم الجديد هي إعادة دوري الأبطال إلى الزمالك بعد غياب دام لقرابة العشرين عامًا.
التشكيل المتوقع للزمالك أمام توسكر الكينى
من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع محمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح وحمزة المثلوثى، فى الوسط.. طارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، وفى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.