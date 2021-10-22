شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وتوسكر الكينى اليوم الجمعة 22 / 10/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع توسكر الكينى فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية،ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الزمالك وتوسكر الكينى

تأهل الزمالك إلى هذه النسخة من البطولة باعتباره بطل الدوري المصري 2020-2021، بينما تأهل توسكر الكيني إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي 3-0، في إياب الدور التمهيدي من البطولة، مستغلًا تعادله 1-1 في مباراة الذهاب.

الظهور السادس لتوسكر الكينى فى دوري الابطال

يسعى توسكر الكينى لتحقيق مفاجأة عن طريق الاطاحة بالزمالك المدجج بالنجوم والباحث عن التتويج الافريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 2002 ، وشارك توسكر الكينى في خمسة نسخة سابقة من دوري أبطال إفريقيا، وتعد النسخة الحالية هي المشاركة السادسة له، ونجح توسكر في الوصول إلى دور الـ32 في 3 مناسبات، بينما خرج من الدور التمهيدي في مناسبتين.