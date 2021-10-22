شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يحفز لاعبى المصرى قبل مواجهة سلطات الموارد بالكونفدرالية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري مرانه الأساسى مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب، استعدادًا لمباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ 19 لكأس الكونفدرالية الأفريقية،والتي تجمعه بنظيره فريق سلطات الموارد الأوغندي والمقرر اقامتها في السابعة مساء بعد غد السبت على ستاد الاسكندرية.

وقبل انطلاق المران عقد الجهاز الفنى للفريق بقيادة معين الشعبانى، جلسة تحفيزية مع اللاعبين حثهم خلالها على أهمية الفوز على الفريق الأوغندى وحسم تأشيرة التأهل إلى الدور التمهيدى الثانى لمواصلة المشوار بالبطولة.

وأشاد الجهاز الفني بجاهزية اللاعبين قبل يومين من المباراة المصيرية أما بطل أوغندا، خاصة أن الفريق يحتاج للفوز للتأهل للدور المقبل، بعد العودة من أوغندا بنقطة من التعادل السلبي.

وحرص معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على عقد جلسة مع الصفقات الجديدة في المصري على هامش مران الفريق بعد العودة من رحلة أوغندا وقبل الاستعدادا لمواجهة سلطات الموارد في لقاء الإياب.

واطمأن الشعباني على حالة الصفقات الجديدة وتلقى تقريرا من السعيد إبراهيم الذى أشرف على تدريبهم في بورسعيدة خلال سفر بعثة الفريق الأول إلى أوغندا.

وطالب الشعبانى من اللاعبين رفع درجة الاستعداد للفترة المقبل وانطلاقة الدورى قائلا للاعبيه: "الدوري قادم ونريد تحقيق أفضل انطلاقة، ودوركم في الكونفدرالية قادم لا محالة، سنتجاوز محطة الدور التمهيدي الثاني وننتظر دعمكم في دورى المجموعات القوي والمثير".