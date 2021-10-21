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الامارات | اللجنة الأولمبية تكرّم 34 من القيادات الرياضية الوطنية

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محمد أبوإسماعيل ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تكرّم 34 من القيادات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، 34 شخصية رياضية من القيادات الرياضية الوطنية التي تقلدت مناصب رياضية على المستويين القاري والدولي، وذلك في العديد من الاتحادات المعنية بالرياضات الفردية والجماعية ورياضات أصحاب الهمم.

وجاء التكريم خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الذي نظمته اللجنة بدبي، بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة،النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، وأمين عام الهيئة سعيد عبدالغفار، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، وعدد من القيادات الرياضية الوطنية والرياضيين وممثلي وسائل الإعلام.

وعبر الفلاسي في كلمة خلال الملتقى عن مدى الفخر والاعتزاز بوجود أبناء الوطن في الاتحادات الرياضية القارية والدولية، باعتبارهم أحد عناصر القوة الناعمة والدبلوماسية الرياضية. وقال: «أصحاب المناصب القارية والدولية في الاتحادات الرياضية هم سفراء لرياضة الإمارات، نتمنى لهم النجاح والتوفيق في مهامهم والمساهمة الفاعلة في تعزيز مكانة وحضور اتحاداتهم وتقديم صورة مشرفة عن أبناء الإمارات». في جانب آخر، أعلنت بنت سليمان عن أجندة الأكاديمية الأولمبية الوطنية للفترة 2021 – 2024، والتي ستبدأ مطلع شهر نوفمبر المقبل حتى نهاية ديسمبر 2024.

التكريم شمل أبناء الوطن أصحاب المناصب القارية والدولية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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