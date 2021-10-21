شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يخطر لاعبى الزمالك ببرنامج الفريق غدا الخميس فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق غدا الخميس خلال المعسكر المغلق ببرج العرب، استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وسيتناول الفريق وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يؤدي اللاعبون تدريبات الإطالات على مجموعتين في الرابعة والرابعة والنصف عصرا، قبل أن يخوض الزمالك تدريبه في الخامسة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية عقب التدريب، على أن يتناول الفريق وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساءً.

وخاض فريق الزمالك، أول تدريباته الجماعية فى معسكر برج العرب، اليوم الأربعاء، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

وشرح المدير الفني خلال الجلسة بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب، كما طالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز في لقاء الجمعة وعدم الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين. وخصص الجهاز الفني، فقرة تدريبات بدنية للاعبي الفريق، وأدى اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية. وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تدريبات فنية وتقسيمة بالكرة في منتصف الملعب، وشهدت التقسيمة استمرار الفريق الفائز مع خروج الفريق الخاسر ومشاركة الفريق الثالث بدلا منه، وظهر لاعبو الفريق بمستوى جيد، واتسم الأداء بالندية والحماس من جميع اللاعبين.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.