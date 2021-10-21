7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مركز التسوية والتحكيم الرياضى يستبعد فرج عامر ومحمد مجاهد من رئاسة سموحة، وبن شرقى من تدريبات الزمالك: لست مثاليا لكنى اجتهد للظهور بمستوى عالٍ كل يوم ، وتأكيدا لـ"الخليج 365": أشعة الشنأوى تثبت التئام تمزق الخلفية بنسبة 60%.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكماً باستبعاد فرج عامر رئيس نادى سموحة ومحمد مجاهد المرشح على رئاسة النادى السكندرى من انتخابات النادى المقبلة، المقرر لها يوم 29 من أكتوبر الجارى.

الأهلى يعلن جاهزية حسين الشحات للمشاركة فى مباراة الحرس الوطني

انتظم حسين الشحات، لاعب وسط ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى جزء كبير فى تدريبات ألفريق الجماعية اليوم

محامى شيكابالا يكشف قرار مركز التسوية برفع إيقافه

كشف كمال شعيب محامى محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك عن صدور قرار من اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا، والذى أصدره اتحاد الكرة على خلفية أحداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى، وذلك بعدما كان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا بإيقاف اللاعب 8 شهور قبل تخفيض العقوبة لتصبح 8 مباريات.