شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بعودة حارسه بعد التعافى من الإصابة: الشناوى هنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى بيراميدز بعودة أحمد الشناوى حارس الفريق، إلى تدريبات الفريق السماوى بعد غياب فترة كبيرة بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

ونشر الحساب الرسمي لنادى بيراميدز على موقع "تويتر" صورتين لأحمد الشناوى في مران الفريق استعدادا لمواجهة عزام يونايتد في الكونفدرالية، معلقا عليها: "الشناوى هنا".

وتعرض أحمد الشناوى للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر خروجه مصابا خلال مباراة إنبى بالدوري، والتي غادر الحارس الشوط الأول بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

وكان أحمد الشناوي وجه رسالة طمأن فيها جمهوره بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا بعدما أصيب مؤخرا مع الفريق، ونشر الشناوي صورته بعد انتهاء الجراحة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: " لئن شكرتم لأزيدنكم اولاً الحمد لله علي كل شىء وشكر واجب لكلاً من ادارة نادي بيراميدز وجهازه الطبي علي ما قدموه من دعم واهتمام لي".

وأضاف أحمد الشناوي في رسالته: "والشكر للجهاز الطبي لمنتخب مصر، وعلى رأسهم الدكتور محمد ابو العلا و د.مصطفي صدقي والكابتن أحمد يحيي الوكيل التاريخي للاعبين في مصر على التعب والجهد المبذول، وإن شاء الله لنا عودة قريبة.. نلتقي على خير بأمر الله شكراً".