يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب مجموعة ريال مدريد ببطولة دوري ابطال اوروبا بعد مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في الجولة الثالثة.

عاد ريال مدريد بثلاثة نقاط غالية من أوكرانيا بعد الفوز على شاختار بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب دونباس ارينا بمدينة دونيتسك.

وكان النادي الملكي في امس الحاجة إلى هذا الانتصار لتعديل مساره نحو التأهل بعدما خسر أمام شريف تيراسبول المولدوفي بهدفين مقابل هدف واحد بالجولة الثانية.

وسجل اهداف ريال مدريد أمام شاختار اليوم، المدافع كريفستوف بالخطأ في الدقيقة (37)، وفينيسيوس جونيور هدفين في الدقائق (51) و(56)، ورودريجو جوس في الدقيقة (65)، وكريم بنزيمة في الدقيقة (90).

على الجهة المقابلة، تمكن انتر ميلان من تحقيق انتصاره الأول في دوري ابطال اوروبا على حساب شريف تيراسبول بنتيجة (3-1)، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام ريال مدريد وتعادل في الثانية مع شاختار.

سجل اهداف الانتر كل من إيدين دجيكو في الدقيقة (34)، وأرتورو فيدال (58) وستيفان دي فري (67)، بينما سجل هدف شيريف تيراسبول الوحيد سيباستيان تيل في الدقيقة (52).

دوري ابطال اوروبا | جدول ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد مباريات اليوم في الجولة الثالثة

1- ريال مدريد 6 نقاط – سجل 7 – دخل مرماه 2.

2- شريف تيراسبول 6 نقاط – سجل 5 – دخل مرماه 4.

3- انتر ميلان 4 نقاط – سجل 3 – دخل مرماه 2.

4- شاختار دونيتسك نقطة واحدة – لم يسجل أي هدف – دخل مرماه 7.

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