الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يحضر افتتاح البطولة العربية

0 نشر
محمد أبوإسماعيل ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يحضر افتتاح البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، يوم الأحد المقبل، البطولة العربية للسباحة في أبوظبي، بمشاركة ما يقارب 320 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، وأكدت اللجنة المنظمة حضور رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، الدكتور حسين المسلم، افتتاح البطولة.

وأكد مدير البطولة، عبدالله الوهيبي، في تصريح صحافي اكتمال كل التحضيرات لاستقبال الوفود والمشاركين في البطولة، بالحدث الأول الذي يقام بعد توقف طويل بسبب جائحة «»، مشيراً إلى أن البطولة هي إعداد وتحضير لاستضافة بطولة العالم في أبوظبي، ديسمبر المقبل، التي ستكون فيها ثلاثة أنواع من المنافسات، وهي سباحة المجرى القصير، والقفز العالي، وسباحة المياه المفتوحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا